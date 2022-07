Vereador Claudinei destaca licitação para pavimentação no Boa Nova I

O vereador Claudinei de Souza Jesus destacou a publicação do Edital de Tomada de Preço n° 009/2022 realizada pela Prefeitura de Alta Floresta no dia 27 de junho para contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica urbana e drenagem de águas, meio fio e sarjetas e sinalização em diversas ruas do Bairro Boa Nova I.

Conforme o edital, a pavimentação vai contemplar a Rua São Judas Tadeu, Rua São Matheus, Rua São Lucas, Rua São Pedro/Rua São Lucas, Rua São Paulo, Rua São João, Rua São Tiago. Ao todo, serão pavimentados 17.377,42 metros quadrados. A obra faz parte do convênio nº 0238/2022 assinado pela Prefeitura de Alta Floresta com o Governo de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA-MT).

Para execução desta obra serão investidos R$ 2.131.218,66, sendo R$ 2.100.000,00 destinados pelo Governo do Estado através de uma emenda parlamentar do deputado federal Juarez Costa e R$ 31.218,66 de contrapartida do município.

O prazo para execução das obras será de 240 dias de acordo com o cronograma físico financeiro da obra a ser executada, contados a partir da data de expedição da primeira Ordem de Serviço, a ser expedida pela Executivo Municipal.

A licitação será na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço, mediante o regime de empreitada por preço global. As empresas que tiverem interesse em participar deverão entregar os envelopes contendo os requisitos definidos no edital e seus anexos para a Comissão Permanente de Licitação até às 09 horas (horário oficial de Mato Grosso), do dia 14 de julho, na sala de Licitações da Prefeitura de Alta Floresta.

O líder do prefeito na Câmara Municipal considerou extremamente importante o andamento da licitação para a contratação da empresa e o início das obras o mais breve possível.

“Queremos agradecer o deputado federal Juarez Costa por destinar o recurso e o prefeito Chico Gamba pela contrapartida do município. Esse asfalto é uma luta de décadas e estamos felizes por poder participar desse momento tão importante para os moradores, que poderão contar com mais qualidade de vida”, ressaltou o vereador Claudinei.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa