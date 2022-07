Secretaria de Saúde de Alta Floresta terá novo titular

Na tarde de segunda-feira dia 04 de julho, o então Secretário de Saúde de Alta Floresta José Aparecido informou a equipe do Jornal O Diário que estaria deixando a pasta após cerca de 02 meses frente à secretaria. Através de mensagens no WhatsApp, José disse que estava em uma reunião com o novo secretário justamente para alinhar os trabalhos.

A reportagem apurou que o servidor da FUNASA Luiz Soares deverá ser nomeado como novo Secretário de Saúde. A informação foi confirmada à equipe do Jornal O Diário pelo Secretário de Governo, Gestão e Planejamento de Alta Floresta, Robson Quintino.

Luiz é servidor há muitos anos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), ele será cedido para o município de Alta Floresta na qualidade de secretário de Saúde. Para a equipe do Jornal O Diário, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura (ASCOM) ressaltou que ainda existe uma parte documental para ser resolvida e enquanto isso não acontece, José permanece como secretário.

Vale ressaltar que José foi nomeado secretário interino no mês de abril deste ano, ele é servidor público há mais de 30 anos e a grande parte deles dedicados a saúde pública. Durante sua atuação frente a secretaria, José participou de diversas atividades como a entrega de unidades de saúde que foram reestruturadas.

Anteriormente, a advogada Sandra Mello era a representante da pasta e atuou por 10 meses frente à secretaria. A Assessoria de Comunicação informou que uma coletiva de imprensa será convocada assim que o novo secretário ser oficialmente destinado para a pasta, para apresentação e também despedida do José da secretaria.

Bruno Felipe / Jornal O Diário