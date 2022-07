Polícia desarticula ‘racha’ com mais de 12 motocicletas em Alta Floresta

A Polícia Militar de Alta Floresta desarticulou uma disputa de corridas de veículos ilícita conhecida como ‘racha’, no último final de semana, em Alta Floresta. De acordo com as informações disponibilizadas para a imprensa, muitos moradores solicitaram a presença da PM via 190, informando que motociclistas estariam praticando manobras perigosas na MT-208 sentido município de Monte Verde.

De posse das informações, uma equipe da PM se deslocou ao local e nas proximidades do Posto Itaoca os militares se depararam com aproximadamente 12 motocicletas vindo contra a direção. Neste momento, as motocicletas iniciaram arrancadas bruscas e os condutores promoveram manobras perigosas, inclusive na contra mão de direção colocando a vida de terceiros e a própria vida em risco, bem como gerando risco de danos materiais em outros veículos.

Muitos motociclistas dispersaram, porém, dois veículos insistiam em realizar manobras perigosas, principalmente em relação à velocidade acima do permitido na via. A guarnição então fez o acompanhamento aos veículos Yamaha Crypton de cor preta e Honda CG start de cor vermelha, eles não obedeceram a ordem de parada e insistiram na fuga por diversas ruas da cidade infringindo as normas de trânsito. Contudo, a PM logrou êxito em abordar um dos veículos após o condutor perder o controle, na Rua Piauí, bairro Cidade Alta.

Com a queda, o condutor sofreu pequenas escoriações no pé e cotovelo esquerdos; o passageiro também ficou ferido. Foi ofertado atendimento médico para ambos, mas eles recusaram. Na Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), a mãe do suspeito precisou comparecer no local para acompanhar os procedimentos já que o suspeito era menor de idade. Para a PM, a mãe do menor informou que seu filho pegou o veículo sem seu consentimento. Com isso, o Boletim de Ocorrências foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.

Bruno Felipe / Jornal O Diário