Prefeito de Colíder anuncia banca organizadora e alerta concurseiros sobre o certame

Com previsão de divulgação do edital ainda neste segundo semestre de 2022, a prefeitura de Colíder, no estado de Mato Grosso, através do prefeito municipal Hemerson Máximo (Maninho) vem a público anunciar a banca organizadora do concurso público municipal, que tem como meta ofertar aproximadamente 150 vagas que irá abranger profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior.

O Prefeito Maninho destaca que a realização desse concurso público é uma das prioridades da sua gestão. “Sabemos da importância desse concurso e por isso estamos empenhados na divulgação do edital para ainda este semestre. E é nosso dever e obrigação fazer com que ocorra sem nenhum tipo de imprevisto, e não aconteça como o concurso realizado pela gestão anterior que teve que ser anulado judicialmente. Por esse motivo estamos acompanhando, cautelosamente, a organização deste concurso para não cometermos os mesmos erros da organização passada”, pontuou o prefeito.

O certame será de responsabilidade do IBADE, organização com renome nacional, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) que com mais de 30 anos vêm se destacando e atuando no mercado. A meta é ofertar 150 novas vagas para as mais diversificadas áreas e prevê a formação de cadastro reserva.

Entre as funções contempladas estão: Cargos Administrativos, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Eletricistas, Agente de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Técnico em Enfermagem, Advogado, Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo, Jornalista, Assistente Social, Arquiteto, Professor, Educador Físico (Bacharel), Controlador Interno, Fiscal de Tributos, Enfermeiro, Odontólogo, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Médico Clínico Geral e Especialistas, entre outras.

Devido o último concurso público municipal ter sido realizado em 2011, a espera é que a população de Colíder e região se empenhe para se tornar servidor público municipal. O Prefeito Maninho convidou os concurseiros a se prepararem para essa oportunidade. “Não deixem essa oportunidade passar, estamos em contato dia e noite com a organizadora para finalizar a elaboração do edital, respeitando os prazos legais. Então fiquem atentos ao nosso portal de notícias, às nossas redes sociais e à imprensa em geral. Vamos juntos ajudar a cuidar e a construir uma Colíder cada vez melhor para a nossa população”, completou.

Assessoria