Saúde divulga resultado de classificação final do Processo Seletivo Simplificado para ACE e ACS

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga nesta quinta-feira (30/06) o resultado de classificação final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022.

O processo prevê a contratação, por prazo determinado, de Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS) para atuação em rede municipal de saúde, para atender a necessidade de excepcional interesse público do Município de Alta Floresta.

Em anexo a relação com os classificados, são 25 vagas ACE com 09 cadastro de reserva e 32 vagas para ACS com 14 cadastros de reserva e locais (PSF/UBS) de atuação do candidato classificado.

CLIQUE AQUI —> Resultado de classificação final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022.