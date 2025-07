Alta Floresta perde um de seus pioneiros mais respeitados

Empresário respeitado, fundou a tradicional Drogaria Jacifarma, referência no setor farmacêutico no bairro Cidade Alta. Seu nome tornou-se sinônimo de confiança e profissionalismo, conquistando o reconhecimento da população e de autoridades locais. Em 2016, recebeu moção de congratulações da Câmara Municipal de Alta Floresta, assinada pelo então vereador José Elói Crestani (in memorian), em homenagem ao seu pioneirismo, coragem e relevantes serviços prestados à cidade.