Alta Floresta se prepara para a 12ª Festa do Taxista

O Sindicato dos Taxistas de Alta Floresta convida a categoria, familiares e apoiadores para mais uma edição da tradicional Festa do Taxista, que será realizada no próximo domingo, dia 20 de julho, no Rotary Club. O evento, que chega à sua 12ª edição, é uma celebração já consagrada no calendário local e regional.

A programação terá início às 9h da manhã e se estenderá até às 15h, com um delicioso almoço oferecido aos participantes. Para o bom andamento da confraternização, os convidados devem levar pratos e talheres.

O presidente do Sindicato, Ademir Cordeiro, destacou a importância da festividade

“quero convidar todos os taxistas da nossa cidade e região, juntamente com seus familiares e também os nossos apoiadores, que sempre confraternizaram conosco na tradicional festa dos taxistas. Neste ano, será realizada a 12ª edição. É um momento de união e reconhecimento da nossa classe”, afirmou. Presidente do Sindicato, Ademir Cordeiro

Ademir aproveitou a oportunidade para agradecer aos parceiros que tornam o evento possível, com destaque para o Instituto Cor de Mato, que está à frente da organização, e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), por meio da Secretaria Adjunta de Turismo. Ele mencionou nominalmente o Secretário César Miranda e a Secretária Adjunta Maria Letícia, em reconhecimento ao apoio institucional.

Também receberam agradecimentos públicos os patrocinadores locais que acreditam na valorização da categoria. Empresas como Luanda Magazine, Rei do Preço, Viação Novo Horizonte, Robin Adesivos, Floresta Tintas, Concrealta, Drogaria São Paulo, Urbanny Imóveis, NetUltra, Despachante 4 Rodas, entre outras, contribuíram para viabilizar mais uma edição da festa.

A 12ª Festa do Taxista promete ser mais um grande momento de confraternização e celebração para essa classe trabalhadora que faz parte do dia a dia da população de Alta Floresta.