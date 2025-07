Curso de Eletricista Predial é ofertado pela Assistência Social de Paranaíta

Fomentar a qualificação profissional sempre foi um dos assuntos mais destacados pela Gestão do Prefeito Osmar Moreira, diante disto, a Secretaria de Assistência Social conduzida pela Primeira Dama Nair Valentim, com grandes parcerias, vem ofertando cursos profissionalizantes em diversos segmentos. Uma forma de oportunizar aos cidadãos o incremento de sua economia, além da inserção no mercado de trabalho.

Iniciou-se na última segunda-feira (07), o Curso de Eletricista Instalador Predial, visando capacitar profissionais para executar instalações e manutenções elétricas em edificações residenciais, comerciais e prediais, sempre de acordo com as normas técnicas, de segurança e sustentabilidade. A qualificação é fruto de parceria entre a Prefeitura de Paranaíta,

com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania

(SETASC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), sendo parte integrante do programa “Ser Família Capacita”.

A abertura do Curso deu-se no Salão do CRAS, com a presença do Vice-Prefeito Ademar Alberton (Dema), acompanhado de sua esposa Ângela Alberton, Daiane Lucy, Coordenadora da Assistência Social, Lorena Caldart (Representante do SENAI), e Felix Cerqueira do Nascimento, Professor Ministrante do Curso.

Na ocasião o Vice-Prefeito Dema destacou a importância de ter uma especialização adequada para estar apto ao mercado de trabalho, parabenizou e desejou aos alunos uma boa qualificação. Após o Vice-Prefeito entregou aos participantes do Curso um Multímetro, equipamento de extrema necessidade para quem atua na área da eletricidade.

Conforme explica Felix Nascimento, o objetivo é formar profissionais aptos a planejar, instalar, manter e inspecionar sistemas elétricos prediais de baixa tensão, interpretando projetos, respeitando as normas técnicas, de qualidade, ambientais e de segurança no trabalho.

“Após a formação o profissional estará apto a atuar com autonomia ou sob supervisão, em obras de construção ou reforma, executar instalações elétricas com segurança e precisão, interpretar esquemas elétricos e memoriais descritivos, além de trabalhar com responsabilidade ambiental e foco em resultados.” Comenta Felix.

A qualificação contará com aulas práticas com simulações reais de campo, dando ênfase em qualidade, segurança e normas atualizadas. Dentre os conteúdos abordados estão: Leitura e interpretação de projetos elétricos, instalação de quadros de distribuição, circuitos e eletrodutos, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), instalações de CFTV, alarmes, telefonia e cabeamento estruturado, manutenção preventiva e corretiva, Normas Técnicas (NR-10, NR-35, NBR 5410), Segurança, uso de EPIs e análise de riscos, qualidade, organização do trabalho e atendimento ao cliente, preparação para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo.

Assessoria Facebook Prefeitura