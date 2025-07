Proprietário de veículo placa final 7 deve quitar o licenciamento até 31 de julho

A taxa pode ser emitida pelo site do Detran (www.detran.mt.gov.br), na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão

Dando sequência ao calendário de pagamento do Licenciamento ano 2025, os proprietários de veículos com placas final 7 devem efetuar o pagamento da taxa até o dia 31 de julho, pelo site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br), na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão.

Após efetuar o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) pode ser emitido em formato digital (arquivo em PDF) ou impresso em papel comum.

As duas versões do documento possuem o mesmo valor jurídico do antigo “verdinho”, pois tem autenticidade e segurança garantidos por meio de QR Code, que está ligado à base nacional de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Vale lembrar que para o veículo estar devidamente licenciado e circular com regularidade, deve ser quitado todos os débitos em aberto atrelados a ele, como o IPVA, Licenciamento, possíveis multas de trânsito, além da regularização de pendências administrativas ou jurídica, caso o veículo tenha.

O calendário de pagamento do Licenciamento 2025 segue no mês de agosto para a placa final 8 (até 31 de agosto), placa final 9, dia 30 de setembro, encerrando no dia 31 de outubro, com a placa final 0.

Lidiana Cuiabano | Detran-MT