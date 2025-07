Agricultura e Pecuária realiza primeira colheita de grãos do Jardim Clonal

Teve início nesta semana a colheita da primeira safra de grãos de café do Jardim Clonal. O local funciona como um laboratório a céu aberto, onde os grãos produzidos passarão por análise técnica da Secretaria de Agricultura e Pecuária. A partir desses estudos, será possível disponibilizar aos agricultores sementes de alta qualidade e produtividade.

Como parte da proposta de fomento à cafeicultura, o Jardim Clonal se destaca não apenas pela produção de mudas, mas também por atuar como uma Unidade Experimental (UE). Com a colheita em andamento, os grãos serão analisados para identificar os melhores clones e, assim, recomendar aos produtores aqueles com maior potencial de desempenho.

“Estamos realizando a colheita dos nossos clones. No Jardim Clonal, seguimos rigorosamente o manejo recomendado pelos técnicos, aplicando as técnicas corretas para garantir os melhores resultados”, explicou o secretário de Agricultura e Pecuária.

O secretário destacou ainda que, com o suporte técnico e científico do Jardim Clonal, o município já alcança altos índices de produtividade. “O cultivo do café vem crescendo em Alta Floresta e, dentro da nossa Secretaria, essa é uma política consolidada e bem-sucedida. Atualmente, temos mais de 90 produtores envolvidos”, comemorou.

O sucesso da iniciativa é tanto que já existe uma lista de espera com mais de 40 produtores interessados em participar. A alta procura se justifica pelos resultados práticos obtidos, e ainda, considerando que não é preciso uma área muito extensa.

Segundo dados da Secretaria, já foram registradas produtividades entre 75 e 115 sacas por ha. Essa variação, segundo o secretário, está ligada a diversos fatores, entre eles, o nível de tecnologia adotado por cada cafeicultor.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação