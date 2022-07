Prefeito Osmar Moreira participou da Santa Missa em comemoração aos 43 anos do município

No dia 29 de Junho de 2022 o dia de São Pedro, o padroeiro do nosso tão amado Município de Paranaíta que nesta mesma data comemora seus 43 de História e grandes conquistas ao longo do tempo.

E na manhã de hoje o prefeito Osmar Moreira acompanhado da Primeira Dama Nair Valentim, Presidente da Câmara Adimilson Mota e demais autoridades do executivo e Legislativo municipal estiveram prestigiando a Santa missa na Igreja matriz uma celebração especial que contou com a presença de muitos fiéis.

A celebração conduzida pelo pároco da cidade Heraldo Luiz oportunizou um marcante momento de fé, abençoando toda a população, isso iniciando às festividades do 43º aniversário de Paranaíta.

Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães Assessoria de Imprensa