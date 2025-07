Sabores da Floresta celebra cultura e fortalece empreendedorismo em Alta Floresta

Evento chega à 8ª edição reunindo tradição, inovação e sabores da Amazônia

O Festival Gastronômico Sabores da Floresta transformou Alta Floresta em um polo de cultura e sabores regionais. Realizado, nos dias 10, 11 e 12 de junho, pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT), em parceria com a Prefeitura Municipal, o evento chegou à sua 8ª edição ao valorizar ingredientes do bioma amazônico e impulsionando o empreendedorismo local.

Durante os três dias de programação, cerca de 10 mil pessoas experimentaram pratos criativos que uniram tradição, inovação e os sabores únicos da floresta. O festival incluiu visitas técnicas a aldeias indígenas e agricultores familiares, além da criação de receitas exclusivas, assinadas pelo chef Marcelo Cotrim.

“Nos últimos seis meses, realizamos um intenso trabalho de preparação e pesquisa. Convidamos o chef Marcelo Cotrim para mergulhar nos ingredientes do nosso bioma, ouvir produtores e transformar essa riqueza em pratos incríveis. O festival não termina aqui: esses sabores continuam nos cardápios dos nossos restaurantes parceiros”, afirmou Karina Zacchi, coordenadora do Sebrae/MT em Alta Floresta.

Empreendedores de diferentes perfis marcaram presença, como a paraense Mayara Marques, do restaurante Sabor Paraense, que estreou no festival e já planeja novos passos. “Aprendi muito com o Sebrae Mato Grosso, desde finanças até boas práticas. Apresentei um prato típico do Pará, com vatapá, jambu e tucupi. Foi gratificante ver a aceitação do público. Em breve, Iniciarei o serviço de delivery”, contou.

Segundo o vice-prefeito de Alta Floresta, Robson Quintino, a grande presença do público reforçou a importância do festival para a economia e o turismo. Ele comemorou a parceria com o Sebrae/MT e garantiu novas edições. “O festival já se tornou tradição. São oito edições fortalecendo não apenas a gastronomia, mas também o turismo de Alta Floresta. Em 2026, queremos ampliar ainda mais o evento”, afirmou.

O público também saiu satisfeito. “Foi até difícil escolher. Tudo estava muito gostoso. O festival mostra o potencial da nossa gastronomia e estimula o comércio local a inovar”, destacou o empresário Mateus Berlanda. A visitante Joana Obuti, moradora de Carlinda, comentou: “Participa há seis anos, e cada edição supera a anterior. É um evento que movimenta toda a região”.

Para a coordenadora Karina Zacchi, o Festival Sabores da Floresta representa um forte incentivo ao desenvolvimento regional. “Com foco na valorização cultural, na inovação e no apoio aos pequenos negócios, o festival reafirma seu papel como uma das principais iniciativas de fomento ao crescimento econômica no extremo norte de Mato Grosso”.

