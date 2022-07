TIRO E QUEDA 28.06.2022

Começamos o Tiro e Queda de hoje parabenizando a equipe do Hospital do Amor 9(HC Barretos), que neste final de semana realizou mais um Leilão Pro Vida e arrecadou mais de ,2 milhões de reais que serão destinados ao HCB na cidade e Barretos.

Importante destacar que o trabalho todo é realizado a partir do voluntarismo de cada um dos membros da Comitiva do Bem que neste ano é capitaneada pelo Valmir Valverde. Merecem, cada um dois participantes, todas as nossas honras e as felicitações.

Voltando agora para a política.

Semana passada recebi a visita do vereador Luciano Silva, que está trabalhando sua pré-candidatura à deputado estadual pelo PODEMOS de Mato Grosso. Pela conversa que tivemos, Luciano deixou claro que conhece as dificuldades que ira enfrentar num pleito deste tamanho, primeiro porque uma campanha estadual demanda de muito investimento, segundo porque, esta começando tarde, para efeito de expor o nome à sociedade. Há outros pontos de dificuldades, mas estes, teriam menor potencial de prejudicar o pretendente.

Mas… neste processo de campanha eleitoral, também haverá os pontos positivos. O maior deles, sem dúvidas, é que poucos candidatos com domicilio eleitoral irão se aventurar no próximo outubro. Até agora, são três nomes postos à público, Rose Tradição, Luciano Silva e a Tigresa (famosíssima nos xvideos), que já demonstraram interesse em ir pra disputa, estes com domicílio eleitoral em Alta Floresta.

Há outros nomes que também virão se apresentar ao eleitorado. O deputado Nininho é o que salta na frente, com apoio de diversas autoridades e com várias obras frutos de suas emendas sendo realizadas em Alta Floresta.

Há candidatos da região que virão para cá, a exemplo do ex-prefeito de Matupá, Valter Miotto, que tem o apoio de autoridades locais e regionais, além de candidatos que virão de outras cidades para se apresentar aos eleitores.

Ou seja, o eleitorado de Alta Floresta terá muitas opções para votar a deputado estadual, porém, poucos com domicilio eleitoral aqui, o que significa que Luciano, Rose e a atriz dos xvideos Tigresa, terão amplas possibilidades, pra isso terão que trabalhar demais.

Mas deixa eu dar uma pitada de maldade aqui (rsrsrs). Se a Tigresa se eleger, será que vai ter transmissão da posse por aquele canal que a deixou famosa? E pro meu TCC.

Por Altair Nery