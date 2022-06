Novo levantamento epidemiológico aponta prevalência baixa no índice de cáries em Alta Floresta

A Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes da Saúde Bucal, realizou no mês de maio e início de junho deste ano um levantamento epidemiológico de cárie com as crianças que fazem parte da rede municipal e estadual de ensino. De acordo com a coordenadora da Saúde Bucal de Alta Floresta, Dra. Magda Pierin, foram examinados 1.626 alunos na faixa etária de 6, 9 e 12 anos, em 29 escolas de Alta Floresta. Segundo ela, com este levantamento foi possível constatar a prevalência baixa do índice de cárie de 2,01%, comprovando a importância de métodos de prevenção e a efetividade das ações realizadas pelas equipes da saúde bucal. “Foi bastante produtivo a ida dos profissionais até as escolas para elevar a promoção de saúde bucal”, disse Magda em entrevista para a equipe do Jornal O Diário.

Conforme ela explicou, as equipes aproveitaram a ida até as unidades escolares e realizaram também outras ações de promoção a saúde bucal como escovação, aplicação de flúor e orientação de higiene bucal. Ao todo, a ação coletiva urbano/rural conseguiu realizar 4.816 procedimentos. Vale ressaltar que o primeiro levantamento epidemiológico sobre os índices de cáries feito em Alta Floresta foi realizado em 1997 com incidência de 5,71%.

O próximo levantamento só foi realizado em 2011 e já apresentou uma queda registrando 2,75%, muito devido aos trabalhos de promoção a saúde bucal iniciados nos anos anteriores. Já no ano de 2019 o índice estava em 1,62%. Devido a pandemia, o levantamento não foi realizado nos últimos dois anos, bem como as ações coletivas de orientação que precisaram ser paralisadas, uma vez que as escolas estavam em sua maioria funcionando de forma remota/híbrida neste período. Por conta disso, a preocupação de que o número de casos de cáries fosse alto era evidente. Entretanto, com a realização do levantamento, Magda disse que não houve uma grande alteração nos números. “Lógico temos uma alteração, o índice de cárie que vinha de uma série histórica diminuindo a gente vê hoje que houve um pouquinho de aumento, mas esse aumento a gente consegue trabalhar”, disse ela.

Vale ressaltar que o levantamento proporciona dados que revelam o estado atual da saúde bucal no nosso município, bem como a eficácia da fluoretação das águas de abastecimento, a efetividade das ações realizadas pelas equipes e também a avaliação de necessidades de tratamento odontológico. Magda frisou que agora, com o levantamento, será possível planejar e executar ações para diminuir ainda mais os números de caries, os profissionais estarão programando com as escolas o melhor dia para fazer as ações de orientação para continuar com os trabalhos de prevenção. Nas escolas onde percebe-se que o índice está mais alterado, as ações serão trabalhadas com maior ênfase. Lembrando que a atuação da saúde bucal no município foi reconhecida nos últimos anos pelo belíssimo trabalho de promoção e prevenção a saúde bucal recebendo diversos prêmios, tantos estaduais como na esfera nacional. “É gratificante, é um trabalho de muitos anos; mas é um resultado do nosso trabalho, é um trabalho que vem dia a dia, sempre com foco da promoção da saúde bucal, da prevenção”, concluiu ela.

Bruno Felipe / Jornal O Diário