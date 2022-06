Paranaíta: Programa Auxílio Brasil

A equipe da Assistência Social de Paranaíta realizou nos dias 22 e 23 de Junho, reuniões Ampliadas do Programa Auxílio Brasil, uma ação da Gestão Municipal através da ação conjunta das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde. As reuniões foram destinadas aos beneficiários do Cadastro Único moradores do Assentamento São Pedro, onde as equipes atuaram nas Escolas Cristo Redentor, (Comunidade Santa Marta), Maria Quitéria (Comunidade Sombra Manhã), e Tancredo Neves (Comunidade Nova União).

Conforme explica o Gestor do CadÚnico Fabio Juveniano, foram abordados diversos pontos deste novo Programa do Governo Federal e suas condicionalidades, com o intuito de levar todas as informações necessárias e deixar a população ciente dos benefícios que são direito dos cidadãos cadastrados e ativos no Sistema do Serviço Social.

A Secretária de Assistência Social e Primeira Dama Nair Valentim esteve acompanhando as ações, e destacou em sua fala que este trabalho é de grande importância, pois o Auxílio Brasil é um benefício que contribui de forma relevante com a renda e a qualidade de vida para nossos munícipes, e desse modo é essencial que cada cidadão esteja sempre atento ao seus benefícios mantendo-se com seus dados sempre atualizados junto ao sistema.

A Gestora da Assistência Social de Paranaíta ainda destacou que toda sua equipe está sempre à disposição para tirar possíveis dúvidas e orientar a população no âmbito do amparo social.

Assessoria

Facebook Prefeitura