Estado assina contrato para construção do novo Hospital Regional de Alta Floresta; obra irá custar R$ 112 milhões

Foi divulgado no último dia 13 de junho, no diário oficial do estado, o extrato de contrato relativo a licitação para Construção do Hospital Regional de Alta Floresta.

A informação foi confirmada na manhã de hoje, terça-feira (21), ao Notícia Exata pela assessoria da Secretaria de Estado de Saúde.

De acordo com a SES-MT, a empresa vencedora da licitação para a construção do Hospital Regional de Alta Floresta foi a Lotufo Engenharia e Construções Ltda, conforme contrato nº 102/2022.

O contrato tem vigência de 780 (setecentos e oitenta) dias, tendo início em 06/06/2022 e término em 25/07/2024. O valor do contrato é de R$ 112.309.115,77 (Cento e doze milhões, trezentos e nove mil cento e quinze reais e setenta e sete centavos).

Três empresas estavam interessadas na construção do Hospital Regional de Alta Floresta e se classificaram em mais uma etapa da licitação da obra.

A construção da unidade de saúde está estimada em R$ 119 milhões e contará com aproximadamente 17 mil metros quadrados. Com a licitação o estado conseguiu um valor abaixo do que estava previsto, tendo economia de quase R$ 7 milhões.

Extraoficialmente, há uma previsão de que o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, esteja em Alta Floresta na próxima terça-feira (28), para o lançamento oficial da obra.

A estrutura

O Hospital Regional de Alta Floresta contará com 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade.

A unidade de Saúde também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.

