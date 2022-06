Prefeitura adquiri novo caminhão para ajudar na logística de entrega das merendas escolares

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta realizou recentemente a aquisição de um caminhão médio para atender as escolas públicas do município. O caminhão, apesar de não ser de grande porte, é equipado com máquina de refrigeração e ajudará no transporte de gêneros alimentícios da Secretaria Municipal de Educação. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, o Prefeito Municipal Chico Gamba explicou que a nova aquisição irá reduzir o tempo de entrega das merendas.

Para a nossa equipe, Chico explicou o benefício desta nova aquisição fazendo uma conta hipotética: segundo ele, quando o produtor vende, por exemplo, 100 pés de alface e ele precisa distribuir 10 pés para cada escola, neste caso, ele teria que se deslocar para uma determinada escola efetuar a entrega e retornar à produção para buscar novos pés de alface, o que gera demora e alguns alimentos podem estragar no caminho devido a má conservação. A intensão, com o novo veículo, é ter um ponto para fazer o recebimento e esse caminhão refrigerado fará o recolhimento para, posteriormente, promover a distribuição dos alimentos de uma única vez. “Isso facilita a venda para o produtor, é uma maneira de incentivar e quem tem que fazer essa logística é a prefeitura”, disse Chico, em entrevista.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o caminhão chegou ao município na última quinta-feira (09/06) e segue todas as especificações técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), além disso, atende todas características específicas para transporte de produtos alimentícios do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Conforme divulgado para a imprensa, a compra do caminhão frigorifico foi realizada por meio do Pregão Eletrônico 54/2021 e resultou na economia de R$ 43.309,80 ao município. Dos R$ 392.299,80 disponíveis para a aquisição, a Prefeitura de Alta Floresta investiu R$ 348.990,00.

A aquisição do novo veículo foi tema de uma das falas do vereador, presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Oslen Dias Santos (Tuti), durante seu discurso na tribuna na noite da última terça-feira, 14 de junho. Para o Jornal O Diário, Tuti disse que a compra deste caminhão foi discutida com o prefeito logo no início do mandato. Anteriormente, segundo o parlamentar, a merenda era distribuída por meio de ônibus ou caminhonetes. “Quando você pensa em qualidade você pensa em saúde, então quero parabenizar pela nova aquisição; é uma conquista nossa, uma indicação nossa que vai beneficiar toda a população”, disse ele.

