A Prefeitura Municipal de Carlinda através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em parceria com o SENAR/MT e Sindicato Rural de Carlinda realizou no período de 13 à 18/06, Curso de Primeiros Socorros aos Profissionais da Educação, com objetivo a capacitá-los para que possam realizar os primeiros socorros até a chegada do atendimento especializado.

O curso atende a Lei n° 13.722 (Lei Lucas) e conta com uma carga horária de vinte e quatro horas.

