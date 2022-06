Vereador Pitoco e secretário de esportes visitam quadra de esportes da antiga Amorib

O vereador Derci Paulo Trevisan, o Pitoco, recebeu na manhã de quarta-feira (08.06) a visita do secretário de Esportes e Lazer, Pedro Salustiano, na antiga Associação de Moradores dos Setores RI e B (Amoribi) para verificar as condições da quadra poliesportiva a estrutura da antiga associação.

O vereador explicou que o secretário assumiu o compromisso de revitalizar a quadra para que o espaço passe a funcionar como referência para as atividades de escolinhas infantis para atender crianças do setor.

“É muito importante a participação da secretaria de esportes nesse momento, porque a antiga Amorib está sendo demolida para a construção do estacionamento do Pronto Atendimento Municipal e para a instalação de uma academia da terceira idade e uma praça para as crianças. Gostaria de parabenizar o trabalho que o secretário está fazendo e o interesse para revitalizar uma área que estava há muitos anos abandonada”, disse o vereador Pitoco.

O vereador explicou que com a devolução do espaço para o município, a Prefeitura de Alta Floresta poderá construir a ligação entre as ruas H-15 e B-6.

“Parabéns a administração, parabéns a comunidade que devolveu esse bem público para o município para a realização dos trabalhos de maior necessidade nesse momento para o bairro”, disse.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa