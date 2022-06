TIRO E QUEDA – 14.06.2022

Você já foi ao supermercado depois que o presidente brasileiro foi às mídias sociais e pediu para que os supermercadistas diminuíssem os preços? Eu fui. Em Alta Floresta não houve nenhuma alteração. Os preços continuam na estratosfera. Um simples quilo de tomate, por exemplo, esta custando em média R$ 12,00 o quilo. Ou seja…

Há outros preços exorbitantes, mas fiquemos no tomate para usar de exemplo.

No mesmo dia (quinta-feira da semana passada) que o PR pediu aos supermercadistas que sejam patriotas e não aumentem os preços, o Ministro da Economia, o “Posto Ipiranga” do Governo, ameaçou congelar os preços pelos próximos três anos (acho que foi isso).

Mas…

E o liberalismo econômico, aonde fica?

A liberdade que o empresariado tem de definir os preços, sem a participação, intromissão, indução, participação, dos governos? Como explicar isso para quem imaginou um mundo com menos Brasília e com mais Brasil?

A medida adotada pelo presidente (implorar clemência aos empresários) e do Ministro, ameaçar com o congelamento de preços, mostra uma fraqueza do governo que só não é maior do que o entreguismo do PR brasileiro ao ter pedido apoio do Presidente Americano para derrotar seu maior adversário nas eleições próximas, sob o pretexto de que Lula, se eleito, não irá atender aos interesses dos EUA. Oxi, então quem vai atender ao interesse dos EUA?

Espera, mas não é isso mesmo que o verdadeiro patriota quer? Ser independente dos EUA não é sonho de 10 entre 10 patriotas? Sinceramente, na minha humildade aqui, não entendi muito bem a fala do PR.

Mas, voltando à ameaça de congelamento de preços.

Do passado recente do Brasil, da década de 80, quando a inflação era galopante, muito maior do que agora, diga-se de passagem, o congelamento de preços e o rastejamento do presidente da república implorando aos grandes empresários que almejassem menos lucro para conter a inflação, infelizmente, está voltando, infelizmente.

Logo, logo (tomara que eu esteja errado) o mercado de trabalho irá criar (na verdade recriar) o cargo de remarcador, um funcionário que, pela manhã, ia de prateleira em prateleira com uma maquininha remarcando os preços pela manhã, e fazia o mesmo caminho outras duas vezes, uma as 11 horas e outra no final da tarde. Isso é triste, mas é real. Eu vivi esta época. Poder de ganho dos brasileiros era horrível (pior do que agora).

Para atingir este nível de situação, um imbecil, naquela época, NAQUELA ÉPOCA, introduziu a política de “implorar aos empresários que ganhassem menos” e, não tendo conseguido, mandou congelar tudo e, como imbecil que era, ANUNCIOU ANTES, ou seja, o efeito foi ao contrário, ao invés de baixar os preços, subiram, afinal, vinha ali um congelamento.

Não dava pra piorar, né?

Dava.

Quando o preço “descongelava”, a subida da inflação era ainda maior.

Enfim, pelo liberalismo pregado, párem de pedir “bexiga” para empresários.

Para que não volte a ser como na década de 80, com congelamento sem ser parte de política econômica, também não pode ser invocado, só vai piorar a m…