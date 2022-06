Vagões de caminhão caem no Rio Teles Pires ao subir em balsa; após final de semana paralisada travessia volta ao normal

Um susto e tanto: Uma carreta tipo bitrem carregada de calcário caiu parcialmente nas águas do Rio Teles Pires, neste sábado 11, na região do Porto de Areia (cerca de 30 quilômetros de Alta Floresta), no momento em que subia na balsa para travessia. Não houve feridos. O trafego de balsa foi interrompido por não haver uma balsa reserva.

De acordo com as informações, o motorista do caminhão não aguardou a liberação por parte da equipe operadora e iniciou a entrada na balsa, o que ocasionou a soltura dos cabos de aço. Ao subir a parte do cavalo da carreta de nove eixos, a balsa saiu do lugar, sendo impulsionada para dentro do rio. Os vagões de carga acabaram por cair nas águas e ficar parcialmente submersos, cerca de 30 metros do veículo ficaram embaixo d’agua. Ribeirinhos e pessoas que frequentam o local tentaram tirar a carreta, porém, sem êxito.

O veículo foi retirado somente no final da tarde de domingo 12, com a ajuda de uma PC por via terrestre e de equipamentos de uma balsa de mergulho usada em garimpo, foi retirada a carga, para facilitar a remoção do veículo do local. o trafego no local foi normalizado nesta segunda-feira.

Até 2024 a balsa deverá ser substituída por uma ponte de concreto de 546 metros extensão de que está sendo construída pelo governo de Mato Grosso, que investe 22 milhões de reais. A travessia de balsa é a principal via de acesso na rodovia MT-325, além de ser a única zona de escoamento da produção de grãos, laticínios e animais de quem mora na outra margem do rio.

Da redação – Jornal O Diário