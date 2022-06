Mulheres vítimas de violência contam com apoio da rede de proteção em Alta Floresta

Patrulha Maria da Penha visita agressores para garantir que mulheres vítimas de violência realmente estão sendo acompanhadas

Foi realizada na última sexta-feira, dia 10, uma blitz de conscientização sobre a não violência contra a mulher. A ação foi realizada no semáforo em frente à Câmara Municipal de Alta Floresta e contou com a presença de representantes de toda a rede de proteção à mulher do município como a Policia Militar, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Casa da Amizade, a OAB e Promotoria. Foram realizadas orientações e a distribuição de materiais alusivos à campanha, inclusive de adesivos para colocar nos veículos.

A campanha traz o tema “Um olhar além da violência- Você vale muito!”, mostrando a importância do valor da mulher e de seus direitos. “Essa blitz é muito importante para chamar a atenção das mulheres de que algo precisa ser feito e que a denuncia é muito importante para esse enfrentamento”, disse o Comandante do 8º Batalhão da Policia Militar de Alta Floresta, Tenente Coronel PM Alessandro, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário.

A Polícia Militar informou que casos de violência contra a mulher têm sido corriqueiros em nosso município. Para a equipe do Jornal O Diário, a Cabo Cléia, que está na linha de frente da Patrulha Maria da Penha, disse que por um lado a alta incidência é boa porque mostra que as mulheres estão denunciando, mas por outro lado é ruim já que é possível verificar quão violento estão os relacionamentos. “Temos muitos casos aqui em Alta Floresta e tem se tornado cada vez mais comuns esses casos, então é muito importante que nos conscientizamos e paremos de romantizar a violência, quem ama não agride”, disse a PM Cléia.

Ela ressaltou que a Patrulha Maria da Penha de Alta Floresta atua em cima das medidas protetivas, ou seja, com aquelas mulheres que já realizaram a denúncia da agressão, nestes casos, é feito uma fiscalização e um acompanhamento minucioso, promovendo visitas, fazendo ligações, enviando mensagens pelo WhatsApp, além disso, é feita visitas ao agressor para que ele tenha ciência de que essa mulher está realmente sendo acompanhada pela equipe de proteção. Cléia informou ainda que qualquer descumprimento, o agressor é automaticamente preso e o Ministério Público é informado.

Lembrando que além da Policia Militar, através do 190, a mulher vítima de violência pode contar com o apoio e ajuda do Conselho da Mulher em Alta Floresta. O conselho, de acordo com a presidente Elisa Gomes, ajuda principalmente com questões de políticas públicas promovendo a prestação de assistência como o direito de casa de apoio para as mulheres vítimas de violência, bem como garantir creche para as crianças. Você pode acionar o Conselho através do número de telefone (66) 3521 2086.

Bruno Felipe / Jornal O Diário