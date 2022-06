Seciteci divulga processo seletivo para contratação de professores para as Escolas Técnicas de Alta Floresta, Sinop e mais 7 municípios

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abriu inscrições de processo seletivo simplificado para contratação de professores para atender as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs). As inscrições podem ser feitas até o próximo sábado (11.06).

O processo visa a formação de cadastro de reserva para atuar nas Escolas Técnicas de Alta Floresta, Barra do Garças, Cuiabá, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Poxoréu, Sinop, Rondonópolis, e Tangará da Serra. O resultado final será divulgado no dia 20 de junho.

Serão selecionados profissionais de nível superior nas áreas de Enfermagem, Administração, Ciências da Computação/Sistemas da Informação/Tecnólogo na Área de Informática, Segurança do Trabalho ou profissional de nível superior com especialização em Segurança do Trabalho, Enfermagem, Turismo, Medicina Veterinária ou Zootecnia, Agronomia, Engenharia Agrícola/Agricultura/Agricultura de Precisão e Engenharia Civil, conforme o edital.

A remuneração varia entre R$ 2.644,84 e R$ 5.289,65, de acordo com o nível de formação do candidato (graduação, especialização, mestrado e doutorado). A previsão de início contratual é 18 de julho. Os interessados poderão acessar o edital, cronograma de avaliação e o formulário de inscrições AQUI

NAIARA MARTINS | SECITECI/MT