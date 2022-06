Prefeitura inaugura primeira pista de skate de Alta Floresta

Foi inaugurada no último sábado 04 de junho, a primeira pista de skate de Alta Floresta. O momento marcante contou com a presença de diversas autoridades municipais, como alguns vereadores, Elisa Gomes da Secretária de Cultura e Juventude, Secretário de Esporte Pedro Henrique Silva, o Prefeito municipal Chico Gamba, além dos amantes do esporte. A pista conta com uma grande extensão e ainda com diversos obstáculos para os skatistas fazerem suas manobras.

Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, o prefeito municipal Chico Gamba, explicou que o recurso para a construção da pista é oriundo do próprio município, contando com a mão de obra dos reeducandos do projeto Nova Chance. Chico explicou que a construção foi possível após a procura do professor Lucas Alexandre que possui um projeto em Alta Floresta chamado ‘Remando para a Vida’, onde ministra aulas de skate para alunos de 09 a 17 anos que fazem parte da rede pública de ensino. “Nós acatamos essa proposta do professor Lucas e fizemos então essa pista de skate, estamos muito felizes com a participação de várias crianças e jovens, que estão ocupados praticando o esporte, isso é muito bom porque esse jovem poderia estar em um local onde não seria tão bom para eles, mas aqui não, aqui é um esporte, esporte é vida, esporte é saúde, então a gente fica feliz de estarmos inaugurando essa pista de skate para a população de Alta Floresta”, disse Chico.

Para a nossa equipe, o professor Lucas contou que atualmente cerca de 80 crianças estão cadastradas no projeto e a aulas ocorrem nos colégios Ludovico da Riva, Marines e 19 de maio. De acordo com ele, recentemente a Confederação Brasileira de Skate (CBSK) reconheceu o projeto Remando para a Vida como um projeto de cunho social, pois possui uma iniciativa de transformação para as crianças através do skate. “Está sendo incrível! Para a molecada que não sabia o que era uma pista de skate, nunca tinha visto, nunca tinha nem vivenciado isso aqui, eles poderem fazer parte para nós é muito massa, é um sonho que a gente tinha de poder levar o skate para eles, mas com um local de qualidade, com segurança e que as crianças pudessem evoluir”, disse ele.

Ele salientou que anteriormente as aulas eram feitas nas quadras poliesportivas das instituições de ensino utilizando cones e outras bases para o aprendizado, principalmente relacionado ao equilíbrio em cima do skate. O projeto existe há mais de dois anos no município, mas antigamente muitos skatistas, por não contar com pista própria, utilizavam as ruas e até calçadas de alguns supermercados para a prática do esporte. “O skate nasceu na rua e sempre vai ser da rua; o que é legal da pista é que a gente pode ter um espaço com segurança e também tirar um pouco dessa questão que as pessoas acham que o skate é coisa de marginal, não é! É um esporte que sim, nasceu da rua, vamos sempre estar na rua, mas é um esporte”, disse ele.

Bruno Felipe / Jornal O Diário