Reunião realizada sobre Alcance de metas e indicadores do Previne Brasil para o município

Na última segunda-feira 30/05 o Secretário Municipal de Saúde Jair Habowski juntamente com a Coordenadora de Atenção Básica e as técnicas dos sistemas de informação da Secretaria de Saúde estiveram reunidos juntamente com a equipe de profissionais do PSF II de Japuranã onde realizaram uma visita técnica na unidade.

Na oportunidade foi feito uma reunião com os profissionais e enfatizado a importância do alcance das metas e indicadores do Previne Brasil para o município, também foi explanado sobre a visita recebida pelos técnicos do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta e as mudanças necessárias para o bom funcionamento da unidade, com o objetivo de continuar prestando um trabalho de excelência para a população daquela região.