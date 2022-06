Prefeitura participa do Mutirão Rural em São José do Apuí

Visando levar cidadania, sobretudo, ampliar o acesso da população que reside na zona rural aos programas sociais existentes. Essa foi a finalidade do Mutirão Rural realizado no dia 21 de maio, no Distrito de São José do Apuí. A ação aconteceu por meio da parceria entre Prefeitura de Nova Monte Verde, com todas as secretarias, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-MT), Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Seguindo com o propósito de desenvolver ações que beneficiem a população, a Prefeitura de Nova Monte Verde participou do evento com as Secretarias de Saúde; Educação, Cultura e Esportes; Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento; Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

Foram ofertados atendimentos odontológicos, consultas médicas, aplicação de vacinas, testes rápidos de HIV, sífilis e Hepatites B e C, exames oftalmológicos, com a disponibilização de óculos (armação e lente), atualizações e confecções de documentos de identidade (RG), coleta de preventivo.

Também foram ofertados todos os serviços de assistência social, com atualização e inclusão no Cadastro Único, atendimento com psicóloga e assistente social, informações de INSS, oficinas de recreação com as facilitadoras para as crianças, com atividades lúdicas. Além de orientações para os pequenos produtores da Agricultura Familiar e a distribuição de mudas de árvores frutíferas. Ao todo foram realizados 2018 atendimentos.

Outro diferencial também foi a parceria firmada entre Sindicato Rural e o Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi, e o Sistemas de Cooperativas de Créditos do Brasil – Sicoob.

Para documentos pessoais, também foi ofertado gratuitamente o serviço de fotos 3×4 e a plastificação. Também foi realizado corte de cabelo e orientação com educador físico, técnico de informática e eletricista. Além da recreação com as crianças.

Além dos secretários, participaram do Mutirão Rural o presidente do Sindicato Rural, Robson Marques, e o tesoureiro, Edivar Alves Teixeira, e Fabio Jacobi, analista regional do SENAR-MT.

Assessoria de Comunicação.