Saúde adota nova estratégia para vacinação BCG

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Saúde, informa que, visto a disponibilidade limitada da vacina BCG no estoque nacional, em razão de dificuldades na aquisição do imunobiológico, o imunizante será ofertado em apenas duas unidades de saúde e em dias específicos. De acordo com ofício do Ministério da Saúde, haverá diminuição do quantitativo de doses dessa vacina a ser distribuída aos estados.

A partir desta terça-feira (31), a vacina passará a ser realizada apenas no PSF Santa Bárbara nas segundas-feiras, e no PSF Santa Rita de Cássia às sextas-feiras.

Para receber o imunizante é preciso agendar no PSF de referência (origem).

Marcelo Carvalho