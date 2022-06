Audiência pública apresentou RREO e RGF do I Quadrimestre 2022

Neste 30 de maio a secretaria de Fazenda realizou uma Audiência Pública para apresentação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária-RREO e do Relatório de Gestão Fiscal-RGF relativo à execução orçamentária do Primeiro Quadrimestre/2022.

Realizada de forma mista, virtual transmitida por meio da página oficial no Facebook e presencial no auditório do Procon, a abertura da audiência foi feita pelo secretário de Fazenda Paulo Moreira, com fala do presidente da mesa diretora da Câmara, Oslen Dias “Tuti”. O prefeito Valdemar Gamba agradeceu a presença de todos, frisando a importância da participação popular e da transparência quando se trata da aplicação dos recursos públicos do município.

A diretora de contabilidade, Ana Lucia Sandmann, agradeceu os que atenderam ao convite da Audiência Pública e se fizeram presentes e aos que acompanharam pelas redes sociais, apresentado então os valores relativos a Previsão da Receita Orçamentária Consolidada do Município que totaliza R$ 227.230.150,00. Desse montante destaca-se o valor de R$ 195.925.150,00 que representa 86% que é oriundo à Prefeitura Municipal de Alta Floresta e o restante R$ 31.305.000,00 que representa 14% do total geral é destinado ao IPREAF.

Em relação às Despesas Orçamentárias, os valores fixados para a Prefeitura Municipal de Alta Floresta somam R$ 188.910.150,00 equivalente a 83%, para o IPREAF R$ 31.305.000,00 o equivalente a 14% e a Câmara Municipal o total de R$ 6.970.000,00 equivalente a 3% do total das despesas fixadas para o município.

Todas as informações relativas às receitas e despesas estão disponíveis de forma analítica para acesso da população no portal transparência da prefeitura municipal.

Eliza Gund – Diretoria de Comunicação