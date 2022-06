Lúdio convoca secretário para esclarecer privatização de ensino técnico de MT e cessão de prédios para escolas militares

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) convocou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Maurício Munhoz, para prestar esclarecimentos sobre a situação das escolas técnicas estaduais (ETE) de Mato Grosso na Assembleia Legislativa na próxima quinta-feira (2), a partir das 9h. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso (Sinprotec), Jenaina Nasser, também deve participar.

Entre os temas a serem debatidos na convocação, estão a cessão dos espaços físicos das escolas técnicas em diversos municípios para se tornarem escolas militares e a privatização do ensino técnico e profissionalizante na rede estadual de educação, com contratação de entidades do Sistema S para dar cursos. Além disso, há denúncias de que o governo de Mato Grosso não está cumprindo o percentual mínimo de 60% de servidores nos cargos comissionados. Lúdio fez, também, um requerimento à Seciteci para obter informações e documentos sobre essas situações.

Na justificativa do requerimento, Lúdio cita que a escola técnica inaugurada recentemente em Cuiabá, assim como as escolas técnicas de Primavera do Leste e Água Boa, que ainda não tiveram as obras concluídas, já teriam acordos de doação do espaço para funcionamento de escolas militares. Lúdio citou, ainda, o sucateamento das escolas técnicas, com falta de recursos para contratar internet, manter laboratórios e adquirir materiais para aulas práticas, enquanto o governador estaria utilizando recursos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) para contratar entidades privadas para ofertar cursos técnicos.

“O descompromisso do governo com a educação profissional não está somente no loteamento irregular dos prédios das escolas técnicas estaduais, mas também na utilização dos recursos destinados à Educação Profissional e Tecnológica para a contratação de vagas junto a entidades integrantes do Sistema S, enquanto a SECITECI detém em seus quadros profissionais com competência técnica para essa oferta, com mais de 80% dos professores mestres e doutores, ao mesmo tempo que as ETEs remanescentes não têm recursos para a contratação de internet, manutenção dos laboratórios, aquisição de materiais para as aulas práticas”, diz trecho do requerimento.

