Comunidade Ourolândia recebeu o 1º Mutirão Rural promovido pela Prefeitura em parceira com SENAR e Sindicato Rural

A parceria firmada entre Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, Sindicato Rural e Prefeitura de Alta Floresta, garantiu centenas de atendimentos à comunidade na região da Pista do Cabeça, zona rural do município, com a realização do 1º Mutirão Rural. O programa garante atendimentos médicos, odontológicos, serviços assistenciais e de cidadania, oferecendo ainda cultura e lazer.

Para o 1º Mutirão Rural foi escolhida como sede a Escola Estadual Boa Esperança, na comunidade Ourolândia. Atendendo aos moradores da região, os atendimentos iniciaram às 08h na manhã de sábado, dia 28 de maio. Com a mobilização das secretarias que compõe a administração municipal e empenho do SENAR e Sindicato Rural e parceiros, foram ofertados atendimentos odontológicos, como limpeza, extração e restauração.

Consultas médicas, aplicação de vacinas contra a influenza. Testes rápidos de HIV, sífilis e Hepatites B e C. Exames oftalmológicos com a disponibilização de óculos (armação e lente). Confecção de boletins de ocorrências, atualizações e confecções de documentos de identidade (RG) e títulos de eleitor. Foram ofertados também todos os serviços de assistência social, com atualização e inclusão no Castro Único, orientações entre outros. Montado o espaço criança, com atividades lúdicas e cortes de cabelo.

Buscando atendimento oftalmológico, a moradora da Gleba Jacamim, Iraci da Silva, afirmou que aguardava o mutirão que havia sido anunciado pelo missionário. “É importante, vim buscar exame da catarata, é muito importante ter essa ação aqui, agora com o mutirão a gente vai ‘botar fé no taco’”.

Levando os filhos para atendimentos diversos, a moradora da Pista do Cabeça Rosana de Campos, ficou sabendo do mutirão por meio dos professores, para ela, buscava atendimento odontológico e para um dos filhos, a confecção do RG. “É muito importante, porque é difícil estar indo para a cidade com as crianças, aí aqui fica mais fácil, é muito bom”.

A senhora Maria de Lurdes Souza, moradora comunidade Novo Cruzeiro, buscou a atualização do RG e atendimento oftalmológico, destacou a ação como de extrema importância para a comunidade. “É muito importante, porque as pessoas necessitam dessas coisas, de poder arrumar os dentes, as vistas, tudo necessário. Facilita para todos”.

Presidente em exercício do Sindicato Rural, Junior Berlanda, pontuou que o Programa Mutirão Rural é desenvolvido pelo SENAR em outras regiões e que a parceria em Alta Floresta foi bem aceita. “A gente achou muito interessante para o município e entrou em contato com a prefeitura de Alta Floresta e prontamente muito bem atendido, com maior interesse, sem o apoio da prefeitura não conseguiríamos realizar esse mutirão. É uma realização em parceria do Senar e Sindicato Rural, mas sem a prefeitura não aconteceria. Temos vários segmentos atendendo a população, a escolha dessa região se deu por ser uma das mais distantes do município sede, e isso vem a contribuir com a população da região, e isso vem para ajudar a população aqui desta região”, pontuou Berlanda.

Para o supervisor regional SENAR, Luiz Eduardo Cantão Veloso, o mutirão promove a cidadania a zona rural, levando atendimentos de lazer, cultura e saúde. “O Mutirão Rural é um programa especial do Senar Mato Grosso. Sem a prefeitura nós não conseguimos fazer o mutirão rural, em parceria com o Sindicato Rural, tiramos um dia para atender a população rural. Nós entendemos que as pessoas precisam da nossa atenção, por isso tiramos esse dia aqui na comunidade Ourolândia justamente para dar a atenção e carinho que a população merece”.

Mariney Munhoz, secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, destacou que no início do ano foi procurada pelo Sindicato Rural, junto com o SENAR, buscando a parceria para a implantação do Programa Mutirão Rural, que foi prontamente atendida pela gestão Chico Gamba, garantindo atendimentos e sensação de gratidão. “Quero agradecer a população que veio e o prefeito que aceito e somou para disponibilizar esses serviços. É sempre um carinho muito grande, às vezes a gente trás esses serviços e quem sai com o sentimento de gratidão somos nós, porque é tão bom ver a população sendo atendida nas carências que ela têm, hoje é tão difícil, tão distante para população estar indo até a cidade para fazer esses exames de saúde, muitas vezes tirar documentos, falta tempo porque o povo da rural trabalha muito e é muito distante da cidade, então a gente trazer esses serviços até eles é uma forma de mostrar nosso carinho com a população rural, então estamos aqui e vamos estar todos os anos nas comunidades para fazer estes atendimentos”, pontuou Munhoz.

O prefeito Valdemar Gamba, destacou a importância destas parcerias para a população. “São ações que vem de encontro com as necessidades da população, aqui na Pista do Cabeça, comunidade distante da cidade e fica difícil as pessoas irem pra cidade resolver as suas questões e aí esse mutirão vem para fazer esses atendimentos, esse é o primeiro mutirão aqui em Alta Floresta e que a gente consiga nos próximos anos atender essas comunidades que são mais distantes e que precisam de ter esse atendimento para que sejam resolvidas todas essas questões de saúde ou documentos e outras que venham a ser necessárias para atender as nossas comunidade”, pontuou Gamba.

O Programa Mutirão Rural deve ser realizado anualmente.

Eliza Gund – Diretoria de Comunicação