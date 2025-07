Período de férias escolares na rede estadual começa na próxima segunda-feira (7)

As secretarias escolares funcionarão normalmente para atender as demandas de pais ou responsáveis

As férias escolares nas 648 escolas da Rede Estadual de Ensino começam na próxima segunda-feira (7.7) e o retorno está agendado para o dia 21 deste mês. No entanto, nesse período, as secretarias escolares funcionarão normalmente para atender as demandas de pais ou responsáveis.

As férias de julho nas escolas representam um intervalo essencial no calendário acadêmico para os estudantes. Este período permite que os alunos tenham um descanso depois de meses de estudos intensos, contribuindo para a recuperação física e mental.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destaca que, durante as férias dos estudantes, as equipes das escolas continuam em atividade, fazendo o planejamento detalhado das aulas do segundo semestre, organização curricular e realização de formações pedagógicas.

Segundo ele, essas atividades são fundamentais para garantir a qualidade do ensino e para que os educadores possam revisar e adaptar as estratégias pedagógicas, visando sempre aprimorar a experiência de aprendizagem dos estudantes.



Na avaliação dele, o trabalho contínuo nesse período também possibilita uma análise dos resultados obtidos no primeiro semestre, orientando as ações futuras.

“Essa disponibilidade dos educadores e demais servidores reflete o compromisso da rede estadual de ensino com a comunidade, assegurando suporte contínuo às famílias”, completa.

Algumas escolas também aproveitam o recesso para manutenção geral dos espaços e ainda pequenos reparos na estrutura. “Além disso, as unidades podem optar por atividades fora do contexto escolar, como ações culturais, esportivas e de lazer que complementam a formação integral dos estudantes.

Rayane Alves | Seduc-MT