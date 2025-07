Mato Grosso consolida protagonismo na produção mundial de grãos e fibras

Volume projetado mantém o estado entre os maiores produtores globais de soja, milho e algodão

Mato Grosso tem se consolidado ao longo dos anos como potência global na produção de grãos e fibras e reforça seu papel estratégico na economia brasileira ao manter desempenho de destaque na safra 2024/2025. O estado segue liderando a produção agrícola nacional e contribuindo de forma expressiva para o abastecimento de mercados internacionais, com impacto direto na geração de empregos, arrecadação e no fortalecimento das cadeias produtivas.

Nesta safra, a estimativa é de que Mato Grosso colha 50,89 milhões de toneladas de soja, 50,38 milhões de toneladas de milho e 6,71 milhões de toneladas de algodão (considerando caroço e pluma), totalizando mais de 104 milhões de toneladas. O volume coloca o estado entre os maiores produtores do mundo em todas essas culturas.

Em comparativo feito a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Mato Grosso responde por cerca de 12% da produção mundial de soja, volume aproximadamente 2,5 vezes maior que o da China e 17 vezes superior ao da União Europeia.

Na produção de milho, o estado contribui com 4% da oferta global, ajudando o Brasil a se manter na sexta posição do ranking dos maiores produtores do planeta. Já o algodão mato-grossense representa cerca de 10% da produção mundial, o que mantém o país na quinta colocação global.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, afirmou que o desempenho da atual safra é resultado direto do amadurecimento do setor agropecuário no estado.

“Esses números refletem o resultado de décadas de investimento em tecnologia, gestão e logística no campo. Mato Grosso não é apenas um celeiro do Brasil, é uma referência global de produtividade e eficiência na agricultura.”

Yasmim Di Berti | Assessoria/Sedec