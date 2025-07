Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 será realizada em 25 de julho

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Fazenda, realizará no dia 25 de julho a Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. O evento acontecerá no auditório do Ipreaf, localizado na Av. Ariosto da Riva, 3117 – A.

A audiência tem como objetivo garantir transparência à gestão pública e cumpre o disposto no § 1º, inciso I, do art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece a participação popular na elaboração das leis orçamentárias.

A LDO define as metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano, estabelecendo as obras e serviços mais relevantes para o desenvolvimento do município. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais, por meio do perfil oficial da Prefeitura: facebook.com/PrefeituraAltaFloresta. Durante a audiência, os cidadãos poderão participar enviando perguntas.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação