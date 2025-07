Menor envolvida na morte da família do namorado no RJ é internada em Cuiabá

Adolescente de 15 anos, apreendida por participação no triplo homicídio de uma família no Rio de Janeiro, será transferida de Água Boa (730 km ao leste) para Cuiabá, onde ficará à disposição da Justiça. Investigação da Polícia Civil apontou que ela incentivou o namorado, de 14 anos, a matar os pais e o irmão de 3 anos.

Em Cuiabá, a menina vai ser internada no sistema socioeducativo e vai ficar à disposição da Justiça do Rio de Janeiro, onde o caso é tratado. Em Mato Grosso, ela foi ouvida pelo delegado Matheus Soares na última semana, mas só foi apreendida após a polícia encontrar mensagens entre o casal, onde comprovam a participação dela no crime.

“Ela foi grande incentivadora. Identificamos conversas que assustam qualquer pessoa, a frieza com que eles conversavam sobre a morte dos pais, como iriam se desfazer dos corpos, chama atenção”, relatou o delegado.

No dia em que matou a família, o menor estava conversando com a menina. Depois de atirar no pai, ele comenta com ela, que respondeu: “agora atira nela”, se referindo a mãe. Para o delegado, ficou claro a participação ativa dela no crime.

Os dois continuaram trocando juras de amor. A menina ainda disse que ficou orgulhosa do namorado, que cometeu o triplo homicídio “só para ficar com ela”. “Nunca pensei que alguém faria isso por mim”, disse.

Segundo o delegado, os dois menores se conheceram quando ainda tinham 9 anos, durante jogos online pela internet. Eles conversavam há 6 anos e começaram o relacionamento virtual. Nas conversas, a ideia de ficarem juntos era propagada.

O crime foi cometido após os pais do menino o proibirem de vir para Mato Grosso ficar com a menina. “Obviamente, por ser um menino de 14 anos e esse foi o estopim para o crime”, destacou Soares. Além disso, trataram sobre a possibilidade de matar os pais da menina.

“O plano era, que, assim que chegasse em Mato Grosso, eles tentariam matar os pais da adolescente”, disse o delegado. Segundo ele, o objetivo era para eles ficarem juntos e matar quem os impedisse de viver esse amor proibido deles, destacou.

Triplo homicídio

Antônio Carlos Teixeira, 45, a esposa dele, Inaila Teixeira, 37, e o filho Antônio Teixeira, de 3 anos, foram encontrados mortos dentro da cisterna no quintal da casa em que moravam, no RJ, no dia 24 de junho. O filho mais velho, de 14 anos, confessou o crime.

Polícia chegou até o local para apurar a denúncia da mãe de Antônio, ela relatou que o filho, a nora e o neto desapareceram. Durante os trabalhos na casa, a polícia detectou vestígios de sangue. Sentiram um forte odor e, quando foram conferir, encontraram os corpos dentro da cisterna.

O menino foi apreendido e confessou o crime, cometido no dia 21. Segundo o relato, o jovem matou os pais após eles proibirem uma viagem para Água Boa, em Mato Grosso, onde ele tinha intenção de encontrar com a namorada virtual, moradora da cidade.

O menor matou a família a tiros. Ele também tinha intenção de sacar dinheiro do pai para realizar a viagem até Mato Grosso. O menor segue internado.

Yuri Ramires

Gazeta Digital