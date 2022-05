Peixoto de Azevedo: homem é preso pela Polícia Civil por estupro de filha e duas sobrinhas; uma engravidou

A Delegacia de Peixoto de Azevedo prendeu na segunda-feira (16.05), um homem suspeito de cometer estupro contra as duas sobrinhas e a própria filha, que residia junto com ele.

O investigado teria estuprado durante anos uma das sobrinhas, que engravidou aos 15 anos, fato comprovado em exame de DNA.

Conforme a apuração, os abusos sexuais também foram praticados contra a outra irmã, que tomou coragem, após a paternidade da criança ter sido confirmada, e relatou o crime.

Ambas as sobrinhas afirmaram que sofriam ameaças do autor do crime e não denunciaram na época dos fatos por medo.

Em relação à filha que morava junto com o suspeito, os abusos foram descobertos após ela enviar uma mensagem para sua irmã relatando o que ocorria.

O delegado de Peixoto de Azevedo, Geordan Fontenelle, instaurou inquérito policial e com base nas informações e relatos coletados representou à Justiça pela prisão preventiva do investigado, que responde pelo crime de estupro de vulnerável.

