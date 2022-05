Prefeito Valdemar Gamba recebe autoridades em vistorias em obras e entrega de caminhão basculante

Na última sexta-feira (06) o prefeito Valdemar Gamba recebeu autoridades políticas em Alta Floresta, para uma visita às obras realizadas no município e entrega oficial de um caminhão basculante para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Uma rápida recepção no terminal aeroportuário, na sequência a entrega do caminhão basculante, em frente ao paço municipal, que reuniu imprensa local. “Nós temos aí em torno de 3 mil quilômetros de estradas vicinais e esse caminhão, como outras máquinas que já foram trazidas aqui pelo deputado Nininho e deputado Neri Gueller e agora junto com o Senador Fávaro, trazendo entre tantas coisas, uma delas esse caminhão para atender a demanda da infraestrutura. Nós iniciamos o nosso mandato em 2021, tivemos apenas uma seca, estamos entrando no segundo período de seca e aí melhoramos já, ampliando muito o número de máquinas para que a gente consiga avançar e dar um suporte maior para a gente ter a escoação da nossa produção”, pontuou o prefeito Valdemar Gamba.

Deputado Federal Neri Gueller destacou os investimentos feitos no município, falando de parcerias firmadas, que trazem benefícios aos munícipes. “Estou feliz porque nós conseguimos firmar uma grande parceria com a Câmara e o prefeito Chico, lideranças que têm compromisso com o município e estão fazendo a transformação deste município e desta região. Deputado Nininho sempre presente, que é daqui dessa cidade, junto com os vereadores têm reivindicado e não foi só o caminhão, nós trouxemos patrol, trouxemos PC e vários outros recursos em infraestrutura urbana que possam ajudar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, por exemplo, fazer asfalto nos bairros, então estou muito feliz Chico, continue assim de forma integrado, inclusive com a imprensa que divulga os trabalhos, nos ouve, nos cobra também, para que a gente possa continuar esse belo trabalho para ajudar Alta Floresta e toda a região, tenho dito que a região norte é a bola da vez”, destacou Gueller.

Para o Deputado Estadual Ondanir Bortolini ‘Nininho’, o alinhamento entre Poder Executivo e Legislativo vem fazendo a diferença para o bom andamento do município. “Em primeiro lugar quero parabenizar a gestão do Chico, junto com o secretário Roberto Patel, a nossa Câmara de Vereadores, que eu quero parabenizar pelo alinhamento, por estar ajudando nesse momento da nossa cidade, essa parceria, essa união de forças, quem ganha com isso é a população de Alta Floresta”.

Na ocasião foram vistoriadas as obras de micorrevestimento, um investimento de pouco mais de R$ 31 milhões, trabalho que atenderá 249 ruas e avenidas do município. “Isso vai ser muito importante que vai revitalizar e dar um aspecto muito melhor para a cidade, um pavimento que por oito ou dez anos não vai precisar fazer investimentos e o dinheiro poderá ser utilizado em outros investimentos, na saúde, no social, na educação”, pontuou o deputado Nininho.

Os trabalhos na zona rural também foram destaque, a substituição de pontes de madeira por aduelas de concreto, que garante economia ao município. “Quero parabenizar também nesta gestão, a substituição das pontes de madeira que estão sendo feitas, fazendo com que o custeio que tem todos os anos de ficar reformando pontes de madeira vai se economizar esses recursos e vai se dar muito mais conforto para os usuários destas rodovias. E temos muitos outros projetos de pavimentação urbana, nós queremos universalizar 100% do pavimento da cidade nos próximos dois anos, até no final da primeira gestão Chico Gamba”, finalizou o deputado Nininho.

Ainda durante reunião foram destacados investimentos na região, obras importantes como ampliação no Instituto Federal de Mato Grosso, na MT-419, a ponte sobre o Teles Pires, R$ 20 milhões de investimentos na MT-322, na MT-160, e a ponte sobre o Rio Juruena.

