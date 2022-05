Separação de salas de espera entre pacientes do SUS e convênios pode ser proibida em MT

Foi aprovado em 2ª votação, durante sessão realizada nesta quarta-feira (4), o projeto de lei nº 1233/2019 que proíbe os hospitais, que mantenham convênios com o poder público de Mato Grosso, de organizarem recepções e salas de espera diferenciadas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) dos outros convênios como planos de saúde ou particulares.

Desenvolvido pelo deputado estadual Valdir Barranco (PT), o PL é importante, pois veda tal atitude, no mínimo, vergonhosa e de muita insensibilidade dos hospitais. “

“Tal proposta se faz necessária tendo em vista que muitos hospitais de atendimento particular, que mantêm convênio com o poder público para o atendimento de pacientes do SUS, acabam oferecendo um serviço de forma desigual a esses pacientes. Inclusive, a maioria direciona a salas de recepção diferentes. Ocorre que esse tipo de situação acaba gerando constrangimento àqueles que dependem desse atendimento”, afirma.

O parlamentar também fala que não acredita ser possível que essa ação possa ser uma orientação dos poderes. “Os contratos celebrados não podem gerar situações de desigualdade que desfavoreçam a camada mais necessitada da população. Os contratos e convênios celebrados pelos hospitais, para participarem do SUS, além do pagamento pelos serviços prestados, trazem consigo todas as demais consequências de tratamento tributário diferenciado concedido a entidades reconhecidas como beneficentes de assistência social”, questionou.

Agora, o projeto segue para sanção ou veto do governador Mauro Mendes (União), que tem o prazo de até 15 dias úteis para a decisão. Em caso de sanção, as entidades que usam desta separação terão prazo de até um ano para promoverem a reestruturação necessária ao atendimento da medida.

Gabinete do deputado Valdir Barranco