Nova companhia área passa a funcionar em Sinop com voo direto para Brasília

Mais uma conquista para os sinopenses. O Aeroporto Municipal João Batista Figueiredo passa a contar com mais uma companhia área. A LATAM Brasil fez o seu voo inaugural ontem à noite e, a partir de agora, tem voos diretos e diários de Sinop à Brasília. O itinerante será feito pelo Airbus A319, com capacidade para 140 passageiros.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves, a chegada da nova companhia só vem a confirmar o desenvolvimento do município, onde há grande procura para investidores. “Sinop é um polo. Nós atendemos todo o norte de Mato Grosso e o sul do Pará. Nosso município não parou durante a pandemia, o aeroporto ficou poucos dias fechado, isso mostra a nossa força econômica. A LATAM é uma grande companhia e só vem agregar” destacou.



Sinop é o segundo município de Mato Grosso a receber a companhia que, até então, só atuava em Cuiabá. De acordo com a empresa, a previsão é que nos primeiros quinze dias da nova rota, a ocupação dos voos seja de 75%.



A empresa é a terceira companhia que passa a operar em Sinop, que já conta com Gol e Azul. De acordo com dados compilados pela Secretaria com base nas informações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o aeroporto sinopense é o segundo em maior movimentação no Estado. Somente de janeiro a março de 2022, foram 54.062 embarques e desembarques, um aumento de 55,82% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Vanessa Kienen – Assessoria