Parceria com o ICV promove o fortalecimento da Agricultura Familiar

Fortalecer a Agricultura Familiar do município proporcionando aos produtores rurais condições para ampliar e até mesmo diversificar a produtividade tem sido uma constante nas ações da gestão do prefeito Edemilson Marino, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

A parceria com o Instituto Centro de Vida (ICV) tem proporcionado melhorias e benefícios aos produtores da Agricultura Familiar. No dia 22 de abril, sexta-feira, a Secretaria Municipal de Agricultura recebeu mais uma remessa de lascas, por intermédio da parceria com o ICV, destinadas a projeto que busca promover ações para regeneração natural assistida em Áreas de Preservação Permanente (APP).

Dando continuidade nas ações, nesse mês de abril, alguns produtores receberam a visita da equipe técnica para fazer o mapeamento em várias propriedades, com objetivo de definir o número de lascas e cerca a serem destinadas aos proprietários inclusos no projeto.

O Secretário Municipal de Agricultura, Adriano Maller, disse que o projeto já vinha sendo trabalhado em seu primeiro momento com o cadastro das propriedades beneficiadas, além de articular ações de conscientização sobre a importância da preservação das referidas áreas, incluindo a bacia de captação de água que abastece o perímetro urbano do município”, disse.

Nesta parceria o ICV disponibiliza seus experientes técnicos, que juntamente com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente desenvolvem os serviços nas comunidades buscando o comprometimento de todos os envolvidos nesse importante processo de transformação.

Assessoria de Comunicação

Secretaria Agricultura