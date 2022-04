Prefeitura de Nova Monte Verde realiza campanha de vacinação contra influenza

Cuidar da população que procura atendimento na rede pública de saúde ofertando serviço de qualidade é uma das principais preocupações da gestão do prefeito Edemilson Marino.

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Saúde realizou no dia 16 de abril, sábado, mais um Dia D da Campanha de Vacinação contra a gripe, com o objetivo de imunizar idosos acima de 60 anos, crianças acima de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas, professores e pessoas com comorbidades e deficiência permanente.

A vacinação aconteceu no PSF I – João Hunka Neto, no período da manhã tendo início às 07h30min e encerrando às 13 horas. Desde então a equipe de saúde atende a população durante a semana, de segunda à sexta-feira, em horário de funcionamento da unidade de saúde.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o vírus influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e a vacina tem a importante missão de cessar a transmissão e consequentemente o número de hospitalizações e risco de morte. O vírus influenza está relacionado a uma série de complicações, como pneumonia e doenças cardíacas. A vacina atual, a trivalente, protege contra o H1N1, H3N2 e B.

Até o momento foram vacinados 158 idosos, 33 trabalhadores da saúde, 4 pessoas com comorbidades, 2 professores, 1 puérpera e 3 gestantes.

O próximo dia D de vacinação será neste sábado, dia 30 de abril, e a secretária municipal de saúde, Ana Carina Effting, faz o chamamento para as pessoas que se encaixam no perfil do público alvo para se atentarem e procurar a unidade de saúde para serem vacinadas.

O cronograma vacinal também cumpriu agenda nos dias 18 e 25 de março e 2, 8 e 11 de abril.