Empresas serão beneficiadas com o novo processo de desburocratização da Prefeitura Municipal de Matupá

Onde está sendo realizada a capacitação de servidores do município de Matupá com o cunho de melhorar o atendimento e a eficiência na gestão empresarial, facilitando a vida do empreendedor.

A consultoria conduzida pelo consultor do Sebrae Mayquel Rohde, especialista em gestão de empresas há mais de oitos anos, busca agilizar o processo de abertura e fechamento de empresas. Para isso os trabalhos visam a desburocratização e racionalização dos processos de registro das empresas buscando integrá-los à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e legalização de Empresas e Negócios, conhecida como “Redesimples’’

A Redesimples é um sistema integrado que permite simplificar, principalmente, o ato abrir e fechar um negócio, integrando os diversos órgãos (SEMMA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TRIBUTAÇÃO), correlatos a esse processo para poder em menor tempo conseguir ter um CNPJ ou uma baixa com mais eficácia e rapidez, quando é o caso de encerramento dessas atividades.

Para a integração e implantação do sistema serão necessários a realização de várias etapas até o dia 28 de junho de 2022. A primeira reunião foi realizada no dia 26 de abril, e reuniu servidores municipais que atuam em todas as etapas de abertura, para análise e revisão do processo existente e do novo modelo a ser implantado.

