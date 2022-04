Jovens que completam 18 anos em 2022 devem estar atentos ao prazo para o alistamento militar

A Junta de Serviço Militar de Alta Floresta informa que jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2022 devem fazer seu alistamento. O alistamento é realizado durante o período de 1º de janeiro a 30 de junho de cada ano, acessando o site alistamento.eb.mil.br ou comparecendo à Junta Militar.

Caso perca o prazo, o cidadão deve ir pessoalmente até a Junta para regularizar sua situação.

COMO É FEITO O ALISTAMENTO MILITAR

Acesse o site www.alistamento.eb.mil.br e inicie o processo de cadastramento. Para preencher o formulário, o jovem precisa dos seguintes documentos:

Documento de Identificação (RG, Carteira de trabalho, CNH);

CPF;

Comprovante de endereço em nome do cidadão ou dos pais do município de residência (Energia, Água e Telefonia) atualizados;

E-mail;

Contato telefônico.

Após finalizar o formulário com dados solicitados, o jovem alistado deve acompanhar os próximos passos no mesmo site. O resultado da seleção é divulgado a partir do dia 1º de julho de 2022, quando o jovem saberá se foi dispensado ou convocado. Após sua dispensa, ele deverá solicitar o certificado no próprio site.

Para requerer o certificado de dispensa:

O jovem deve acessar a opção REQUERER CERTIFICADO;

Emitir boleto;

Pagar, exclusivamente, no Banco do Brasil;

Após o pagamento, anexar o comprovante.

E agendar o comparecimento para regularizar sua situação, conforme os passos descritos abaixo.

Para agendar o comparecimento de regularização da sua situação:

Acessar o site alistamento.eb.mil.br e agendar na opção ACOMPANHAR ALISTAMENTO;

O site informará a data e o local em que você deve comparecer para regularizar a situação;

No local e no dia determinado, o jovem deve apresentar pessoalmente a seguinte documentação: documento de Identificação (RG, Carteira de trabalho, CNH); CPF; Comprovante de endereço em nome do cidadão ou dos pais do município de residência atualizados; e comprovante de pagamento do boleto.

Contato:

A Junta de Serviço Militar funciona ao lado do Tiro de Guerra.‌‌

Endereço: Rua Leandro Adorno T 2, setor A

Horários: atendimento das 07h às 13h‌‌

Telefone: (66) 3903-1174

Eliza Gund

Assessoria de Comunicação