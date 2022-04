Prefeitura de Matupá em parceria com unidade regional do INCRA vai realizar a entrega de títulos definitivos de propriedades para moradores do interior do município do Programa Documento na Mão

A Prefeitura Municipal de Matupá, através do Prefeito Bruno Mena, irá realizar no próximo dia 02 de maio de 2022, a entrega de Títulos definitivos de propriedade, para o Assentamento São José União de Matupá.

A entrega faz parte de uma parceria realizada entre o municipio de Matupá e a Unidade Regional do INCRA no final do ano de 2021, onde a prefeitura disponibilizou uma equipe e estrutura para fazer o levantamento bem como ultrapassar o processo burocrático garantindo a celeridade do processo de transmissão dos títulos definitivos de propriedade.

Essa é a primeira grande entrega no município de Títulos Definitivos de propriedade, e vem através do Programa Documento na Mão Matupá, lançado no início da gestão do prefeito Bruno Mena, e agora começou a colher os frutos. O Programa Documento na Mão Matupá vem para regularizar as áreas entornos do município, áreas conhecidas como zonas de chácaras e a regularização dos assentamentos registrados no interior do município.

O trabalho da regularização do P.A São José União deu início no final do ano passado, onde o INCRA e equipe da Prefeitura municipal de Matupá liderada pelo Secretário Ivo da Silva e Silva realizaram o levantamento das áreas, o processo também contou com o apoio de lideranças políticas do estado através de parcerias com o Prefeito Bruno Mena. onde realizaram as tratativas.

O evento será realizado no próximo dia de 02 de maio de 2022, às 08 horas, no plenário da Câmara Municipal de Matupá.

Aos assentados que vão receber os títulos, devem estar munidos de documentos pessoais para o registro e o recolhimento das assinaturas. Veja a lista a seguir dos nomes dos proprietários dos títulos liberados:

Veja lista:

TÍTULOS PARA ENTREGA PROJETO DE ASSENTAMENTO – SÃO JOSÉ UNIÃO MUNICÍPIO: MATUPÁ TITULAR CPF LOTE 1 LIDIA BELARMINO DE BRITO 008.539.481-51 411 ANTONIO SOARES DE BRITO 781.504.001-25 2 JOSEA DE SOUZA FIGUEIREDO 536.485.876-68 437 JOÃO ALBERTO DE FIGUEIREDO 200.075.749-91 3 FRANCISCO SOUSA SANTO 817.091.021-87 457 4 MANOEL DOS SANTOS COSTA 268.390.833-49 458 5 MARTA DE SOUSA SILVA MACHADO 013.880.481-83 477 ROSIEL MACHADO 929.221.981-20 6 ROZILEI PEREIRA SOUZA SILVA 018.413.341-62 490 MANASSEIS DE SOUSA SILVA 015.087.031-08 7 JUREMA DE SOUZA CONSOLI 555.629.811-49 524 CARLOS CONSOLI 175.269.221-72 8 AUDA MENEGATTI 884.877.501-25 566 JOSE MENEGATTI 241.404.069-68 9 MARIA HELENA DOS SANTOS 988.690.941-20 585 IDEMAR DOS SANTOS 943.100.331-72 10 MARIA DO CARMO DA SILVA SANTIAGO 827.858.641-15 601 SINVAL SANTIAGO 074.224.909-34 11 ELIVELTON RODRIGUES NUNES SANTIAGO 043.581.661-64 665 12 NEURITA ALVES DE OLIVEIRA 458.331.251-20 724 JOAO BATISTA DA SILVA 344.380.251-68 13 MARLISE PEDROSO 969.155.791-68 761 VANDERLEI PEREIRA DINIS 809.687.249-49 14 EMILIA TCHIORSKI 004.435.501-74 773 RODOLFO BLEMER TCHIORSKI 137.727.911-15 15 GEISE CARMEM VIANA 029.853.281-60 879 DANILO ALDIR FLORIANO 021.393.539-27 16 ELIZANDRA LEMES DA SILVA SANTOS 704.731.931-08 887 WILLIAN DA SILVA SANTOS 039.337.691-59 17 MARIA LUCIA FAUSTINO ARAUJO 016.260.291-05 922 JOSÉ ABDORAL DOS SANTOS ARAUJO 228.041.612-34 18 MARIA DA PAIXAO DE SOUSA 759.622.922-00 951 19 CELIA REGINA DE AZEVEDO CAVALCANTE 017.448.089-02 959 FABIANO CAVALCANTE LIMA 945.012.891-04 20 ELISE SAUSEN CALDEIRA 622.520.201-30 979 RUBENS CALDEIRA 075.820.178-89 21 CLAUDIO ALEXANDRE MALAMIM 060.746.819-02 995 22 ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA 003.299.731-00 1016 WILSON PEREIRA DOS SANTOS 621.894.171-04 23 ELVIRA MORETTI DO AMARAL 004.787.431-73 1041 JOÃO BATISTA DO AMARAL 681.595.019-00 24 LUCIENE MATOS SILVEIRA 867.795.831-20 1084 25 LUCIO LORENCON 109.287.151-91 1165 26 LUCIANO JOSE LORENCON 945.199.191-34 1167 27 ANTONIA GOMES DE DOUSA 009.765.261-07 1168 HILARIO ANTONIO MATACZINSKI 432.851.630-20

TÍTULOS PARA ENTREGA PROJETO DE ASSENTAMENTO – SÃO JOSÉ UNIÃO MUNICÍPIO: PEIXOTO DE AZEVEDO TITULAR CPF LOTE 1 FRANCISCA ISAETE DA SILVA LIMA 452.323.931-20 11 JOSE ANTONIO MIGUINS 452.423.801-87 2 GRACILENE DE GOES E SILVA 002.758.971-41 38 RUI MARCIANO LOUREIRO DA SILVEIRA 880.165.951-20 3 DULCE BARTZ BIGUELINI 966.513.930-49 96 JOSE CARLOS BIGUELINI 299.994.051-34 4 MARLI LAUFER SOKOLOSKI 610.892.900-63 106 5 ZACARIAS ALVES FILHO 946.166.711-68 112 6 BERTOLINO CEZÁRIO DA SILVA 011.918.801-50 164 7 MARIA DE JESUS SOARES MORAES 655.639.641-91 167 ELIAS DOS SANTOS MORAES 194.698.372-15 8 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA HALMENSCHLAGER 003.488.851-99 171 PAULO HALMENSCHLAGER 992.208.651-49 9 MARIA DOMINGAS AMORIM DA COSTA 049.801.363-46 208 JOSE WILSON ALVES DA COSTA 535.486.981-15 10 ROSANGELA SANTOS SILVA 004.372.261-07 218 ALTEMAR ANTONIO QUINELATO 594.986.411-53 11 TERESINHA RENOSTO SCHEUERLEIN 989.589.681-68 256 ANESTOR SCHEUERLEIN 034.546.669-10 12 IZOLDE DE MACENA 988.701.301-34 278 REINALDO DE MACENA 650.255.121-15 13 OSVALDO KILIM 990.043.489-72 303 14 ERVINO CARDOSO 912.717.621-53 323 15 RAIMUNDO SOUZA 452.373.441-00 391

ASSECOM