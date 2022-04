Prefeitura de Nova Monte Verde entrega próteses dentárias

A perda total ou parcial dos dentes é uma situação que ninguém gostaria de passar principalmente porque afeta muito a vida de qualquer pessoa, e gera impactos direto na qualidade de vida, autoestima e até mesmo na saúde. Diversos são os fatores que podem levar um indivíduo a este quadro, seja por conta de um acidente ou até mesmo algum problema bucal. Para solucionar este tipo de problema, o paciente pode recorrer a alguns tratamentos, dentre eles a prótese dentária ou dentadura (como é popularmente conhecida).

Em Nova Monte Verde, os pacientes contam com esse tipo de tratamento e atendimento humanizado. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura mantém as ações de produção de prótese dentária através do Programa Brasil Sorridente e como resultado no dia 26 de março, sábado, pelo menos 11 pacientes receberam suas próteses.

Nova Monte Verde conseguiu seu credenciamento no programa do Governo Federal em 2017, no entanto, nos últimos 15 meses a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado o atendimento a esses pacientes e já entregou mais de 40 próteses.

Na entrega das próteses no dia 26 de março ficou muito aparente a sensação de alegria no semblante dos pacientes, a maioria com mais de 50 anos.

