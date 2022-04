CST de fomento a pequenas empresas e agricultura familiar é instalada na ALMT

A Câmara Setorial Temática (CST) do Fomento a Micro e Pequenas Empresas e a Agricultura Familiar foi instalada na manhã desta segunda-feira (4), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A CST foi proposta pelo deputado Thiago Silva (MDB) e criada por meio do Ato 009/2022, de 10 de março.

O professor e doutor em economia, Benedito Dias Pereira, é o presidente da câmara e vai conduzir os trabalhos de discussão e reflexão sobre as cadeias produtivas da agricultura familiar e sobre a oferta de crédito para esses segmentos. Além de Benedito, participarão do grupo servidores de órgãos como Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso (Desenvolve MT), Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), da ALMT e da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público I-Geos.

Segundo Benedito, após a etapa de diagnóstico e estudo, a CST deverá elaborar e propor políticas públicas para fomentar as cadeias. “O próximo passo será o levantamento das políticas existentes e sobre a oferta de crédito. Vamos saber quais são e em quais municípios essas políticas estão implementadas”.

O superintendente de Agricultura Familiar da Seaf, George Luis de Lima será o relator da Câmara e a secretaria será ocupada pelo gerente de Crédito Rural da Empaer, Mariano Campos. A próxima reunião ficou pré-agendada para o começo de maio, com data a ser confirmada.

O prazo de execução dos trabalhos é de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

