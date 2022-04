Semana Nacional de Saúde na Escola tem início em Alta Floresta

Nesta segunda-feira (04/04), os alunos da Escola Municipal Benjamin de Pádua receberão a equipe do Programa Saúde na Escola, que tem como tema de diálogo, a Covid-19, os desafios e os cuidados nesse novo cenário. As palestras são realizadas em todas as salas, e contam com uma interação entre os profissionais de saúde e os alunos, tirando dúvidas e passando orientações, acerca dos cuidados mesmo neste momento onde a covid-19 tem os seus números de casos ativos baixos.

O coordenador do Programa Saúde na Escola, Claudiomiro Viera, destaca a importância deste trabalho: “O objetivo deste trabalho é reiterar e reforçar os cuidados básicos, individuais e coletivos de prevenção ao covid-19 no âmbito escolar. Mesmo com a diminuição de casos, é importante lembrar que o vírus ainda circula entre nós, e temos que cuidar neste momento para evitarmos uma nova crescente.”

Uma campanha conjunta, que consiste na parceria entre a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, conta com as equipes dos PSF’s dando o apoio com as palestras e as dinâmicas educacionais nas escolas.

A Secretária de Saúde, Sandra Melo, reforça a importância dos cuidados: ‘‘Mesmo com os números baixos da pandemia, os cuidados não podem ser esquecidos, portanto esse trabalho deve ser feito nas escolas com os profissionais e de forma didática, para que as crianças possam ter o melhor entendimento e se cuidarem”.

A Secretária de Educação Lucinéia Matos destaca essa ação como muito positiva: ‘‘Todo cuidado com nossas crianças reflete com os pais também, a nossa intenção é sempre estar sendo parceiros destas ações para que todos possam sair ganhando”.

Marcelo Carvalho

Ascom