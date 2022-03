Pontos turísticos de Alta Floresta que você precisa conhecer

O Município está situado a 800 km da capital, na região Norte do estado. Foi emancipado em 1 de outubro de 1981, atualmente, sua população é de aproximadamente 50.082 habitantes, de acordo com estimativas do senso de 2016 e possui uma extensão territorial de 8.953,191 km². As rodovias de acesso à cidade são (BR-163 e BR-364) e (MT-320), ligando a região central do Estado. Os principais atrativos turísticos são, a Floresta Amazônica, o Rio Teles Pires, Parque Estadual do Cristalino, a Sumaúma, o Centro Cultural, o Avião Douglas DC-3.

Alta Floresta no norte de Mato Grosso, impressiona quem busca um destino para descansar em meio a natureza. Tem seu destaque no ecoturismo e birdwatching, turismo de negócios e eventos, turismo cultural, e é indutora no turismo de pesca esportiva. Com rica biodiversidade de flora e fauna, a floresta amazônica do município abriga árvores centenárias, e dividem espaços com a agricultura, a pecuária, fruticultura, dando uma infinidade de opções para visitantes, e em Alta Floresta há muitas dessas atividades para se fazer. Temos opções de passeios para todas as idades, pode ser desde ir pedalar e parar para apreciar o Lago das Capivaras, ou ir até sítios, chácaras, fazendas, beira de rio ou córregos, a uma trilha em meio a floresta fechada. Esse lazer faz bem para a alma, são experiências de sentir o vento no rosto, tocar a água, ou mesmo colher uma fruta no pé.

Geiziana Nunes da Silva

Diretora de Turismo