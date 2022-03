Prefeitura avança com o mutirão de limpeza, veja os próximos bairros

A Prefeitura de Alta Floresta está avançando com a operação Cidade Limpa, os próximos bairros a serem contemplados com os trabalhos serão: Setor Jardim Perimetral, Sol Nascente, Camélia e Begonias. A partir do dia 28 de Março as equipes estarão recolhendo os entulhos.

Importante ressaltar que, devido ao risco de desabamento de fossas por conta do peso do trator, a equipe aconselha aos moradores a não colocarem seus entulhos em cima das fossas sépticas, se por um acaso o entulho estiver em cima da fossa, o mesmo não será retirado.