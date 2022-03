Escolas de Alta Floresta recebem premiação do Educa Mais Mato Grosso

Cinco escolas de Alta Floresta foram selecionadas entre as 100 melhores da rede pública de Mato Grosso, para receber o Prêmio Educa Mais MT. A premiação faz parte do programa Alfabetiza MT e é destinada às escolas que apresentaram melhor desempenho, maior equidade e maior participação de estudantes do 2º ano/anos iniciais do ensino fundamental na Avaliação Somativa 2021.

A entrega da premiação aconteceu na tarde do dia 16 de março de 2022, durante evento do Alfabetiza MT, sendo realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso. A secretária municipal de educação de Alta Floresta, Lucineia Matos, juntamente com a coordenadora municipal do Alfabetiza MT, Selma Regina Soares e o Diretor pedagógico, Nilson Pereira da Silva, participaram do evento.

Nesta segunda-feira (21) o prefeito Valdemar Gamba recebeu e equipe da secretaria municipal de educação, junto com a equipe da Diretoria Regional de Educação – DRE de Alta Floresta para ajustar a proximidade que vem se destacando entre município e estado, quando o assunto é a educação. “O nosso objetivo principal, aqui do executivo municipal, é que a gente fale a mesma língua, porque a educação é para todos, se for aluno do estado é aluno de Alta Floresta, é do município, então é muito interessante essa integração”, apontou Gamba.

Para a secretária, ter cinco escolas entre as 100 melhores do estado é motivo de alegria e reflexo de uma boa gestão. “Tenho 22 anos de trabalho e sempre houve uma disputa, era estado de um lado e município de outro e hoje nós temos o desafio da integralidade, estado e município unidos por uma educação de qualidade para todos e isso é belíssimo, uma política pública que vem para brilhar nossos olhos enquanto educadores e pensando no foco que é o aluno, então foi um evento importantíssimos e nós viemos de lá com a esperança de que já deu tudo certo”, destacou Lucineia Matos.

Diretor da DRE Alta Floresta afirma que a diretoria é considerada de porte pequeno em consideração à outras diretorias do estado. A DRE Alta Floresta atende sete municípios, do qual Alta Floresta faz parte, nesta primeira edição do Educa + MT a DRE teve 08 escolas contempladas. “Para nós é motivo de muita alegria dessa parceria que a gente vem estreitando com os municípios que já estão se alinhando a esse procedimento e aqui em Alta Floresta foi muito bom, surpreendente para gente, porque a gente sempre precisou de ter essa parceria entre estado e município e como o prefeito falou, antes havia uma distinção muito grande nesse processo e hoje, eu e a Neia estamos conseguindo quebrar essa barreira e estamos tentando se aproximar e verificar cada vez mais porque o objetivo nosso é educação de qualidade para todos”, pontuou Clailton Lira Perin.

“Está de parabéns toda a equipe do estado e do município fazendo esse trabalho e quando aparece esse resultado é lógico que vejo a felicidade de cada um de ter a escoa premiada em nosso município e isso demonstra que estamos no caminho certo avançando e mesmo tendo dois anos de pandemia, de paralisação na educação, queremos retomar com força total, todos com o mesmo objetivo que é buscar o melhor ensinamento”, concluiu o prefeito Valdemar Gamba.

O programa Alfabetiza MT foi lançado pelo Governo de Mato Grosso em 2021. Conforme a SEDUC, serão investidos mais de 16 milhões e 500 mil reais em recursos próprios, por meio do Programa Mais MT.

