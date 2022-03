Processo Seletivo para recrutamento de estagiários está aberto em Mato Grosso

Informamos que foi publicado no “Portal do CIEE”, o processo seletivo para recrutamento e seleção de estagiários no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do Edital nº 001/2022 GSCP.

ENSINO SUPERIOR: Ciência da Computação – Ciências Contábeis – Engenharia de Redes de Computadores – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Direito – Administração – Engenharia da computação – Engenharia de Telecomunicações – Análise de sistemas – Sistemas de Informação – Secretariado Executivo – Gestão de Tecnologia da Informação – Tecnologia em Sistemas de Informação – Informática – Gestão Pública – Sistemas para Internet – Gestão de Pessoas

Bolsa auxílio R$ 1.105,01 por mês jornada de 6 horas/dia

Auxílio transporte R$ 180,40 por mês

CARGA-HORÁRIA – 6 h/dia – 30 h/semanais

Segue link do processo: https://pp.ciee.org.br/vitrine/4466/detalhe